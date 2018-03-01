Семь человек погибли в ДТП в Мангистауской области
В Мангистауской области 1 марта произошло жуткое ДТП с участием большегруза и Lada Largus, передает ИнАктау.
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В Мангистауской области 1 марта произошло жуткое ДТП с участием большегруза и Lada Largus, передает ИнАктау.
Трагедия произошла в 04:30 утра 1 марта возле поселка Сайотес на трассе
«Их личность устанавливаются. Ведутся досудебные расследования по статье 345 УК РК», — говорится в сообщении.
О страшной аварии первыми сообщили очевидцы. По словам свидетелей трагедии, водитель уснул за рулем.
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