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00:13 (мск), источник: Uzdaily.uz

Шесть граждан Узбекистана погибли в результате ДТП в Казахстане

Шесть граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Согласно данным Посольства Узбекистана в Казахстане, 1 марта 2018 года в 06:00 часов на автомобильной дороге «Актау-Бейнеу» в с. Шетпе Мангистауского района Мангистауской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем LADA Largus и грузовым автомобилем Shacman, следовавшего по маршруту г. Актау — Бейнеуский район.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля. По предворительным данным, погибли 7 человек, из которых 6 являются гражданами Республики Узбекистан.

По данному факту ведутся следственные мероприятия, личности погибших устанавливаются.

В связи с этим МЧС Республики Узбекистан открыта «горячая линия» по номеру (+998 71) 147−10−50. «Горячая линия» диппредставительства Республики Узбекистан в Республике Казахстан: +7 777 218−20−10 и +7 727 291−06−44.

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