Шесть граждан Узбекистана погибли в результате ДТП в Казахстане

Источник: Uzdaily.uz

Согласно данным Посольства Узбекистана в Казахстане, 1 марта 2018 года в 06:00 часов на автомобильной дороге «Актау-Бейнеу» в с. Шетпе Мангистауского района Мангистауской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем LADA Largus и грузовым автомобилем Shacman, следовавшего по маршруту г. Актау — Бейнеуский район.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля. По предворительным данным, погибли 7 человек, из которых 6 являются гражданами Республики Узбекистан.

По данному факту ведутся следственные мероприятия, личности погибших устанавливаются.