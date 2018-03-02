Шесть граждан Узбекистана погибли в результате ДТП в Казахстане
Шесть граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате
Шесть граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате
Согласно данным Посольства Узбекистана в Казахстане, 1 марта 2018 года в 06:00 часов на автомобильной дороге «Актау-Бейнеу» в с. Шетпе Мангистауского района Мангистауской области Казахстана произошло
В результате ДТП произошло возгорание автомобиля. По предворительным данным, погибли 7 человек, из которых 6 являются гражданами Республики Узбекистан.
По данному факту ведутся следственные мероприятия, личности погибших устанавливаются.
В связи с этим МЧС Республики Узбекистан открыта «горячая линия» по номеру (+998 71) 147−10−50. «Горячая линия» диппредставительства Республики Узбекистан в Республике Казахстан:
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