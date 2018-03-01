Заключенный пытался совершить побег из Мозырской колонии

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Военнослужащие внутренних войск МВД Беларуси предотвратили побег заключенного из Мозырской колонии, сообщила БелТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

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Инцидент в Мозырском районе произошел 26 февраля в ИК № 20, расположенной на территории Михайловского сельского совета.

По информации пресс-службы, заключенного, который подошел к предупредительному ограждению, заметил находившийся на вышке часовой. Военнослужащий окликнул его, но мужчина перебрался через заграждение во внутреннюю запретную зону.

После этого часовой нажал на тревожную кнопку и, после того как заключенный направился к основному ограждению колонии, сделал предупредительный выстрел. Только после этого мужчина лег на землю.