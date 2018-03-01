Заключенный пытался совершить побег из Мозырской колонии
Следователи попытаются разобраться в мотивах попытки побега осужденного, который должен был выйти из тюрьмы уже в мае текущего года.
Следователи попытаются разобраться в мотивах попытки побега осужденного, который должен был выйти из тюрьмы уже в мае текущего года.
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Военнослужащие внутренних войск МВД Беларуси предотвратили побег заключенного из Мозырской колонии, сообщила БелТА со ссылкой на
Инцидент в Мозырском районе произошел 26 февраля в ИК № 20, расположенной на территории Михайловского сельского совета.
По информации
После этого часовой нажал на тревожную кнопку и, после того как заключенный направился к основному ограждению колонии, сделал предупредительный выстрел. Только после этого мужчина лег на землю.
Нарушитель был задержан, на место прибыла
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