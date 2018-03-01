Военные спасли от мороза пассажиров заглохшего на трассе Минск-Слуцк автобуса

Офицер немедленно организовал работу своих подчиненных по эвакуации замерзших людей — их перевезли в воинскую часть, отогрели, накормили. Также были предприняты меры, чтобы осветить зону остановки автобуса, пока его не отбуксировали в безопасное место с помощью тягача военных.