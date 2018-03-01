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1 марта, источник: БЕЛТА

Военные спасли от мороза пассажиров заглохшего на трассе Минск-Слуцк автобуса

Офицер немедленно организовал работу своих подчиненных по эвакуации замерзших людей — их перевезли в воинскую часть, отогрели, накормили. Также были предприняты меры, чтобы осветить зону остановки автобуса, пока его не отбуксировали в безопасное место с помощью тягача военных.

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Источник: БЕЛТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные помогли пассажирам заглохшего на трассе Минск-Слуцк автобуса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

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Сломанный автобус на трассе Минск-Слуцк вечером заметил командир в/ч 39872 Алексей Лисица по дороге домой со службы. Пассажиры находились на улице. Почти 50 рабочих ОАО «Заславльстройиндустрия» так и не доехали домой с работы. Водитель автобуса пояснил, что в машине замерзло дизельное топливо, стояли более 2 часов.

Офицер немедленно организовал работу своих подчиненных по эвакуации замерзших людей — их перевезли в воинскую часть, отогрели, накормили. Также были предприняты меры, чтобы осветить зону остановки автобуса, пока его не отбуксировали в безопасное место с помощью тягача военных.

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