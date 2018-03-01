Собака загрызла ребенка своих хозяев в Акмолинской области

«В дежурную часть Целиноградского РОВД поступило телефонное сообщение о том, что в селе Кажымукан собака кавказской породы загрызла 6-летнего ребенка, который играл с ней во дворе своего дома. Установлено, что собака принадлежала семье самого несовершеннолетнего», — отметили в пресс-службе ДВД региона.