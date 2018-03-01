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1 марта, источник: Kazinform

Собака загрызла ребенка своих хозяев в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Собака кавказской породы загрызла игравшего с ней несовершеннолетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Источник: Kazinform

Трагедия произошла 1 марта в 15.00 часов в Целиноградском районе.

«В дежурную часть Целиноградского РОВД поступило телефонное сообщение о том, что в селе Кажымукан собака кавказской породы загрызла 6-летнего ребенка, который играл с ней во дворе своего дома. Установлено, что собака принадлежала семье самого несовершеннолетнего», — отметили в пресс-службе ДВД региона.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По факту его смерти возбуждено досудебное производство по ч. 1 ст. 104 УК РК («Причинение смерти по неосторожности»), назначена судебно-медицинская экспертиза.

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