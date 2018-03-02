Из-за ошибки врача 16-летний юноша из Ташкента погиб на операционном столе

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Жизнь 16-летнего юноши из Ташкента оборвалась на операционном столе из-за ошибки врача-анестезиолога, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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В Республиканский педиатрический научно-исследовательский центр 16 сентября 2017 года поступил несовершеннолетний Бекзод Тураходжаев с диагнозом «острый аппендицит».

Во время хирургической операции врач-анестезиолог Шерзод Турсунов применил общий наркоз. Из-за этого состояние юноши резко ухудшилось, и он скончался на операционном столе.

«Согласно заключению Судебно-медицинской экспертизы, анестезиолог, применив общий наркоз, не учел рост, вес, возможные аллергические реакции, состояние больного, диагноз хирурга, а также не обеспечил должный запас кислорода. В случае выбора другого вида наркоза медикаментозный аллергический шок на фоне бронхоспазм у больного можно было бы предотвратить», — отметил начальник управления прокуратуры Ташкента Бобир Дехканов.

Прокуратура Алмазарского района 24 ноября прошлого года возбудила по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третей статьи 116 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей).