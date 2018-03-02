Из-за ошибки врача 16-летний юноша из Ташкента погиб на операционном столе
Во время операции
Во время операции
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Жизнь 16-летнего юноши из Ташкента оборвалась на операционном столе
В Республиканский педиатрический
Во время хирургической операции
«Согласно заключению
Прокуратура Алмазарского района 24 ноября прошлого года возбудила по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третей статьи 116 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей).
Суд на днях вынес приговор, признав Шерзода Турсунова виновным. Ему назначено наказание сроком 3 года и 6 месяцев.
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