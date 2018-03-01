У Нагатинской набережной в Москве загорелось речное судно
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Речное судно загорелось у Нагатинской набережной в Москве, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.
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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Речное судно загорелось у Нагатинской набережной в Москве, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.
«По предварительным данным, у Нагатинской набережной загорелся корабль. Огнём охвачены три палубы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к этому судну пришвартовано ещё одно, существует угроза перехода огня на второе плавсредство.
Тем временем, осведомленный источник сообщил агентству, что на борту могут находиться люди. Сейчас эта информация проверяется. К месту пожара выдвинулось
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