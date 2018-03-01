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1 марта, источник: Интерфакс

У Нагатинской набережной в Москве загорелось речное судно

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Речное судно загорелось у Нагатинской набережной в Москве, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«По предварительным данным, у Нагатинской набережной загорелся корабль. Огнём охвачены три палубы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к этому судну пришвартовано ещё одно, существует угроза перехода огня на второе плавсредство.

Тем временем, осведомленный источник сообщил агентству, что на борту могут находиться люди. Сейчас эта информация проверяется. К месту пожара выдвинулось пожарно-спасательное судно.

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