В Уфе сбежал заключенный
В Уфе из исправительной колонии № 13 сбежал заключенный. Его пропажа обнаружилась 28 февраля около 19 часов вечера.
В Уфе из исправительной колонии № 13 сбежал заключенный. Его пропажа обнаружилась 28 февраля около 19 часов вечера.
Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
— На проверке осужденных в
По его информации, парень осужден за совершение кражи и неправомерное завладение чужим авто.
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