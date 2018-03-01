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1 марта, источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе сбежал заключенный

В Уфе из исправительной колонии № 13 сбежал заключенный. Его пропажа обнаружилась 28 февраля около 19 часов вечера.

Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.

— На проверке осужденных в колонии-поселении выяснилось, что отсутствует осужденный. 22-летний уроженец Янаула по приговору мирового судьи Туймазинского района был осужден на два года летом прошлого года, — уточнил собеседник.

По его информации, парень осужден за совершение кражи и неправомерное завладение чужим авто.

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