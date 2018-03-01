Из-за смерти рабочего на «Белшине» возбудили уголовное дело

Ночью в начале первого на территории предприятия в снегу увяз погрузчик, транспортирующий партию автопокрышек. На помощь пришел водитель другого погрузчика, за рулем 3-тонного погрузчика был 36-летний водитель. Мужчина принялся тащить из сугроба коллегу, как вдруг колесо погрузчика попало в яму под снегом, и машина завалилась на сторону. Водитель, получивший травмы при падении, скончался до приезда медиков.