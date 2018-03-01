Из-за смерти рабочего на «Белшине» возбудили уголовное дело
Мужчина погиб перевернувшись на погрузчике.
Мужчина погиб перевернувшись на погрузчике.
Несчастный случай с летальным исходом произошел ночью в среду, 28 февраля 2018 года, транслирует belta.by информацию Оксаны Соленюк, официального представителя УСК по Могилевской области.
Ночью в начале первого на территории предприятия в снегу увяз погрузчик, транспортирующий партию автопокрышек. На помощь пришел водитель другого погрузчика, за рулем 3-тонного погрузчика был 36-летний водитель. Мужчина принялся тащить из сугроба коллегу, как вдруг колесо погрузчика попало в яму под снегом, и машина завалилась на сторону. Водитель, получивший травмы при падении, скончался до приезда медиков.
После проверки Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту «смерти по неосторожности», подозреваемый в преступлении — водитель первого погрузчика.
По факту происшествия проводятся дальнейшие разбирательства.
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