Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузы ушли: Россия забрала уголь из портов Латвии - СМИ
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
«Ложечку за маму и так три раза»: мама тройни о прикорме
"Круг сужается": новости по делу Крушельницкого
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России
СМИ: Стриженовы довели фанатов до слез танцем
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
СМИ: Екатерина Рождественская рассказала о смерти Васильевой
В Сети обсуждают необычное платье Тархановой – СМИ
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
1 марта, источник: Комсомольская правда

Из-за смерти рабочего на «Белшине» возбудили уголовное дело

Мужчина погиб перевернувшись на погрузчике.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай с летальным исходом произошел ночью в среду, 28 февраля 2018 года, транслирует belta.by информацию Оксаны Соленюк, официального представителя УСК по Могилевской области.

Читайте также
В Бобруйске автобус въехал в дерево, пострадала женщина

Ночью в начале первого на территории предприятия в снегу увяз погрузчик, транспортирующий партию автопокрышек. На помощь пришел водитель другого погрузчика, за рулем 3-тонного погрузчика был 36-летний водитель. Мужчина принялся тащить из сугроба коллегу, как вдруг колесо погрузчика попало в яму под снегом, и машина завалилась на сторону. Водитель, получивший травмы при падении, скончался до приезда медиков.

После проверки Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту «смерти по неосторожности», подозреваемый в преступлении — водитель первого погрузчика.

По факту происшествия проводятся дальнейшие разбирательства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Западные СМИ: Это предельно ясное послание для нас
Будем возводить по 120 млн квадратов жилья в год
Путин обвинил США в провокации гонки вооружений
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
США обвинили Россию в нарушении международных договоров
Геологи рассказали, где произойдет переворот полюсов Земли
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении ОКР
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Спорт
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь