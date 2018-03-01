Сбежавший в Уфе заключенный задержан
22-летний заключенный, совершивший побег 28 февраля из
22-летний заключенный, совершивший побег 28 февраля из
Его взяли под стражу в четверг, 1 марта. Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.
— Его арестовали около 4 часов утра. По предварительным данным, разыскиваемый находился у знакомого, — рассказал источник.
Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, совершение побега обнаружили во время ежечасного обхода в 19 часов. 22-летний уроженец Янаула по приговору мирового судьи Туймазинского района был осужден на два года летом прошлого года за совершение кражи и неправомерное завладение чужим авто, уточнял источник.
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