Сбежавший в Уфе заключенный задержан

Его взяли под стражу в четверг, 1 марта. Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.

— Его арестовали около 4 часов утра. По предварительным данным, разыскиваемый находился у знакомого, — рассказал источник.

Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, совершение побега обнаружили во время ежечасного обхода в 19 часов. 22-летний уроженец Янаула по приговору мирового судьи Туймазинского района был осужден на два года летом прошлого года за совершение кражи и неправомерное завладение чужим авто, уточнял источник.