Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФКР нашла подозреваемых, подсыпавших допинг Крушельницкому
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
«Ложечку за маму и так три раза»: мама тройни о прикорме
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Оригинальная поза Глюкозы с мужем понравилась фанатам – СМИ
Данилко раскрыл, чего стоила артистам потеря РФ
Жена Никиты Преснякова покрасила волосы в лиловый цвет
Джоли обратилась к психотерапевту из-за слухов о Питте и Энистон
СМИ: Екатерина Рождественская рассказала о смерти Васильевой
В Сети обсуждают необычное платье Тархановой – СМИ
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
1 марта, источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сбежавший в Уфе заключенный задержан

22-летний заключенный, совершивший побег 28 февраля из колонии-поселения в Уфе, задержан.

Его взяли под стражу в четверг, 1 марта. Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.

— Его арестовали около 4 часов утра. По предварительным данным, разыскиваемый находился у знакомого, — рассказал источник.

Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, совершение побега обнаружили во время ежечасного обхода в 19 часов. 22-летний уроженец Янаула по приговору мирового судьи Туймазинского района был осужден на два года летом прошлого года за совершение кражи и неправомерное завладение чужим авто, уточнял источник.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Башкирии выросла рождаемость
Сбежавший в Уфе заключенный задержан
Путин обвинил США в провокации гонки вооружений
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
США обвинили Россию в нарушении международных договоров
Геологи рассказали, где произойдет переворот полюсов Земли
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении ОКР
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Спорт
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь