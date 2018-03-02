Пожар на теплоходе в Москве ликвидирован

«Ликвидирован пожар на пришвартованном судне в акватории реки Москва (проспект Андропова, д.11)», — сказал сотрудник пресс-службы.

На месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС Москвы, предельно-допустимой концентрации вредных примесей в воздухе не зафиксировано, добавил он. В пресс-службе сообщили, что сведений о пострадавших в результате пожара нет.

«Всего от МЧС Москвы на месте пожара работало более 30 единиц техники и более 100 человек личного состава», — сказал собеседник агентства.