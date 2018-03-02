Пожар на теплоходе в Москве ликвидирован
Москва. INTERFAX.RU — Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. INTERFAX.RU — Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в
«Ликвидирован пожар на пришвартованном судне в акватории реки Москва (проспект Андропова, д.11)», — сказал сотрудник
На месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС Москвы,
«Всего от МЧС Москвы на месте пожара работало более 30 единиц техники и более 100 человек личного состава», — сказал собеседник агентства.
Сообщение о пожаре на судне у Нагатинской набережной в Москве поступило вечером в четверг. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Корреспондент «Интерфакса» передал, что окрестности пожара были затянуты густым едким дымом.
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