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01:13 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на теплоходе в Москве ликвидирован

Москва. INTERFAX.RU — Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Ликвидирован пожар на пришвартованном судне в акватории реки Москва (проспект Андропова, д.11)», — сказал сотрудник пресс-службы.

На месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС Москвы, предельно-допустимой концентрации вредных примесей в воздухе не зафиксировано, добавил он. В пресс-службе сообщили, что сведений о пострадавших в результате пожара нет.

«Всего от МЧС Москвы на месте пожара работало более 30 единиц техники и более 100 человек личного состава», — сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на судне у Нагатинской набережной в Москве поступило вечером в четверг. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Корреспондент «Интерфакса» передал, что окрестности пожара были затянуты густым едким дымом.

Пожар на теплоходе в Москве локализован
Во время загрузки произошла ошибка.
01:12 (мск)© Ньюстюб
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