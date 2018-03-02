Бесхозная сумка изменила планы жителей приморского города
Бесхозная сумка нарушила привычный ритм жизни театра драмы имени В. Ф. Комиссаржевской в городе Уссурийск Приморского края, сообщает DEITA. RU.
Бесхозная сумка нарушила привычный ритм жизни театра драмы имени В. Ф. Комиссаржевской в городе Уссурийск Приморского края, сообщает DEITA. RU.
Сотрудники правоохранительных органов, получив сообщение о, возможно, опасном предмете, провели эвакуацию из здания театра. На видео, которое появилось в личном блоге Марка Чернослива, люди не особо обеспокоены происходящим — они смеются, беседуют, общаются по телефону.
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Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что В торговый центр Владивостока сообщили о заложенной бомбе.
Таисия Масина.
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