Бесхозная сумка изменила планы жителей приморского города

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KkE-F42AmiI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники правоохранительных органов, получив сообщение о, возможно, опасном предмете, провели эвакуацию из здания театра. На видео, которое появилось в личном блоге Марка Чернослива, люди не особо обеспокоены происходящим — они смеются, беседуют, общаются по телефону.

Вместе с тем интернет-пользователи отмечают, что в МФЦ на железнодорожном вокзале тоже была эвакуация и тоже из-за оставленной кем-то сумки.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что В торговый центр Владивостока сообщили о заложенной бомбе.