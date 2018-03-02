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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Невероятно повезло двум жителям этого приморского города

Пожар, начавшийся в пятиэтажном доме в городе Дальнеречеснк отрезал двоих человек от помощи, не давая им шанса спастись самостоятельно, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Вызванные пожарные прибыли в течение нескольких минут и сразу же приступили к тушению. Из-за сильного задымления на лестничных клетках, было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки пожарные установили, что в квартире горят полы.

Людей из квартир спасали спасали при помощи комплектов защиты органов дыхания. Пожар ликвидировали менее чем за 10 минут. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Огонь недалеко от «гордости экономики Приморья» напугал людей.

Таисия Масина.

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