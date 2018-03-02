Невероятно повезло двум жителям этого приморского города
Пожар, начавшийся в пятиэтажном доме в городе Дальнеречеснк отрезал двоих человек от помощи, не давая им шанса спастись самостоятельно, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Пожар, начавшийся в пятиэтажном доме в городе Дальнеречеснк отрезал двоих человек от помощи, не давая им шанса спастись самостоятельно, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Вызванные пожарные прибыли в течение нескольких минут и сразу же приступили к тушению.
Людей из квартир спасали спасали при помощи комплектов защиты органов дыхания. Пожар ликвидировали менее чем за 10 минут. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Огонь недалеко от «гордости экономики Приморья» напугал людей.
Таисия Масина.
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