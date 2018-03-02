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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец нарушил на 500 рублей, но по-глупости «попал» на 150 тысяч

Попытка подкупа полицейского приморцем окончилась неудачей, сообщили DEITA. RU в УМВД.

Сотрудник становили водителя, нарушившего правила пользования внешними световыми приборами. Мужчине грозил штраф в размере 500 рублей. Желая уйти от ответственности, 51-летний местный житель предложил полицейскому денежное вознаграждение, от которого он отказался.

Противоправные действия водителя были пресечены. Мировой суд Пограничного района признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Михаил Грач.

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