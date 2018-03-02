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04:09 (мск), источник: VLADNEWS

Район Приморья остается отрезанным от автосообщения из-за мощного снегопада

В Тернейском районе до сих пор идет снег.

Источник: VLADNEWS

Тернейский район утром в пятницу оказался отрезанным от автомобильного сообщения после мощного снегопада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. В настоящее время, это единственный район, куда не ходят автобусы.

Напомним, в четверг на Приморье обрушился мощный снегопад, на побережье еще ночью начались осадки, утром во Владивостоке образовались многокилометровые пробки, были перекрыты некоторые трассы. Также было нарушено автомобильное сообщение с Хасанским районом.

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