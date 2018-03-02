Прокуратура разобралась в истории с трамваем, который сошел с рельсов в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Прокуратура Индустриального района Хабаровска провела проверку после того, как на улице Краснореченской с рельсов сошел трамвай. Сотрудники ведомства посчитали, что вагоновожатый мог предотвратить происшествие, если бы сбросил скорость, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Напомним, ДТП случилось в конце января 2018 года — во время набора скорости на перегоне передняя колесная тележка трамвая выскочила из стальной колеи. Вагон врезался в опору контактной сети, оборвав провода. В результате аварии травмы получили две хабаровчанки: одна сломала нос, а вторая ушибла колено и плечо.

«Сход трамвайного вагона произошел вследствие несоблюдения скоростного режима водителем трамвая, а также наличия неисправности по линии движения трамвая, а именно пошерстной ступеньки пути. Если бы водитель трамвая выбрал верный скоростной режим, то возможно было бы избежать наступивших последствий, в том числе причинения вреда здоровью пострадавших граждан. Установлен факт нарушения Федерального закона “О безопасности дорожного движения” и пункта 10.1 Правил дорожного движения», — отметили в прокуратуре.