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04:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Прокуратура разобралась в истории с трамваем, который сошел с рельсов в Хабаровске

В аварии отчасти виноват вагоновожатый.

Источник: Губерния онлайн

Прокуратура Индустриального района Хабаровска провела проверку после того, как на улице Краснореченской с рельсов сошел трамвай. Сотрудники ведомства посчитали, что вагоновожатый мог предотвратить происшествие, если бы сбросил скорость, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Напомним, ДТП случилось в конце января 2018 года — во время набора скорости на перегоне передняя колесная тележка трамвая выскочила из стальной колеи. Вагон врезался в опору контактной сети, оборвав провода. В результате аварии травмы получили две хабаровчанки: одна сломала нос, а вторая ушибла колено и плечо.

«Сход трамвайного вагона произошел вследствие несоблюдения скоростного режима водителем трамвая, а также наличия неисправности по линии движения трамвая, а именно пошерстной ступеньки пути. Если бы водитель трамвая выбрал верный скоростной режим, то возможно было бы избежать наступивших последствий, в том числе причинения вреда здоровью пострадавших граждан. Установлен факт нарушения Федерального закона “О безопасности дорожного движения” и пункта 10.1 Правил дорожного движения», — отметили в прокуратуре.

Ведомство вынесло руководителю предприятия «Городской электрический транспорт» представление, а руководство ГЭТ устроило служебную проверку. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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