Пятерых подростков, делавших селфи на путях, задержали в Приморье

Как ранее сообщалось, в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск поступило сообщение об экстренном торможении грузового состава на перегоне между станциями Реттиховка и Буянки Черниговского района.

На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. Машинист рассказал, что заметил на путях группу подростков, которые видео- и фотосъемку на фоне приближающегося состава. На предупреждающие звуковые сигналы подростки не реагировали и продолжали стоять на путях. Тогда машинист был вынужден применить экстренное торможение.

«В рамках проведенной проверки транспортные полицейские установили правонарушителей. Ими оказались пять подростков в возрасте 13−14 лет, жители поселка Реттиховка Черниговского района Приморского края и города Владивостока, учащиеся средних школ. В телефоне одного из подростков обнаружена видеозапись инцидента», — рассказала Ирина Волк.

Поскольку юные правонарушители не достигли возраста административной ответственности, сотрудники полиции провели с ними профилактические беседы в присутствии родителей и разъяснили правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.