Нелегальные свалки в Хабаровском крае вызывают онкологию у населения

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Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», проект «Карта свалок» запустили ещё в 2012 году. Жители могут информировать активистов ОНФ о несанкционированных местах складирования ТБО на единой интерактивной карте. Благодаря ей в прошлом году общественники ликвидировали более ста объектов.

Но несанкционированные свалки в городах и посёлках — до сих пор одна из главных проблем края. Институт водных экологических проблем провёл исследование, в результате которого выявил, что в ключевых средах обитания растёт содержание полиароматических углеводородов. Они содержатся в воде, воздухе и почве. Вещества накапливаются в организме человека и могут вызывать опухоли — как доброкачественные, так и злокачественные.

«Проблема серьёзнее, чем она кажется. Это фактически бомба замедленного действия. Мы видим колоссальную отстранённость людей от экологических проблем. Они считают, что их решат другие люди и обязательно найдут виновника ситуации. Это переломить очень сложно, потому что это — менталитет. И с ним работать нужно годами, только тогда будут результаты», — рассказал координатор федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» в Хабаровском крае Владимир Сидоров на заседании общественного совета при комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Для решения проблемы необходимо сделать гидроизоляцию свалок. Для работы над этим проектом приглашали корейских специалистов. Однако идею признали экономически нецелесообразной.