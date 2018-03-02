Нелегальные свалки в Хабаровском крае вызывают онкологию у населения
В почве на территории края растёт содержания полиароматических углеводородов — они вызывают онкологические заболевания. Это происходит
В почве на территории края растёт содержания полиароматических углеводородов — они вызывают онкологические заболевания. Это происходит
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», проект «Карта свалок» запустили ещё в 2012 году. Жители могут информировать активистов ОНФ о несанкционированных местах складирования ТБО на единой интерактивной карте. Благодаря ей в прошлом году общественники ликвидировали более ста объектов.
«Проблема серьёзнее, чем она кажется. Это фактически бомба замедленного действия. Мы видим колоссальную отстранённость людей от экологических проблем. Они считают, что их решат другие люди и обязательно найдут виновника ситуации. Это переломить очень сложно, потому что это — менталитет. И с ним работать нужно годами, только тогда будут результаты», — рассказал координатор федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» в Хабаровском крае Владимир Сидоров на заседании общественного совета при комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.
Для решения проблемы необходимо сделать гидроизоляцию свалок. Для работы над этим проектом приглашали корейских специалистов. Однако идею признали экономически нецелесообразной.
«Говорят, что наладят экономику и решат экологические вопросы. Такого не может быть, потому что мы сегодня накопим ущерб до такой степени, что потом территорию можно обносить колючей проволокой и закрывать», — резюмировал Владимир Сидоров.
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