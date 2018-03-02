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2 марта, источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону осудили женщину, которая пыталась разменять поддельные деньги в банке

Два года лишения свободы условно — такой приговор вынес суд жительнице Красносулинского района Ростовской области.

Она пыталась разменять поддельную купюру в 5 тысяч рублей в одном из отделений банка Красного Сулина.

Решение суда еще не вступило в силу, отметили в региональной прокуратуре.

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