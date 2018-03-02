В Волгограде не соблюдающая ПДД женщина попала под колёса ВАЗа

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» ехал по пр. им. В. И. Ленина в сторону Тракторозаводского района. Напротив дома № 94 он сбил 48-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.