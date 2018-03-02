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2 марта, источник: РИАЦ

В Волгограде не соблюдающая ПДД женщина попала под колёса ВАЗа

ДТП произошло в Краснооктябрьском районе 1 марта.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» ехал по пр. им. В. И. Ленина в сторону Тракторозаводского района. Напротив дома № 94 он сбил 48-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

— В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована, — уточнили в ведомстве.

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