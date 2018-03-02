В Волгограде не соблюдающая ПДД женщина попала под колёса ВАЗа
ДТП произошло в Краснооктябрьском районе 1 марта.
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ДТП произошло в Краснооктябрьском районе 1 марта.
Как сообщили РИАЦ в
— В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована, — уточнили в ведомстве.
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