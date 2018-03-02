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16:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Молодая женщина погибла на пожаре в Иркутском районе

Молодая женщина погибла на пожаре в двухэтажном деревянном доме, который произошёл в ночь на 2 марта 2018 года в с. Хомутово Иркутского района.

Как сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, возгорание заметила женщина 1989 г.р., она разбудила находившихся в доме двоих взрослых и двоих своих детей, они успели эвакуироваться. Сама женщина пошла на второй этаж дома за документами, но выбраться из горевшего дома не смогла.

К прибытию пожарной бригады дом был охвачен огнём, частично обрушилась крыша. Точную причину возгорания устанавливают.

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