Молодая женщина погибла на пожаре в Иркутском районе
Молодая женщина погибла на пожаре в двухэтажном деревянном доме, который произошёл в ночь на 2 марта 2018 года в с. Хомутово Иркутского района.
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Молодая женщина погибла на пожаре в двухэтажном деревянном доме, который произошёл в ночь на 2 марта 2018 года в с. Хомутово Иркутского района.
Как сообщили «Байкал Инфо» в
К прибытию пожарной бригады дом был охвачен огнём, частично обрушилась крыша. Точную причину возгорания устанавливают.
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