Молодая женщина погибла на пожаре в Иркутском районе

Как сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, возгорание заметила женщина 1989 г.р., она разбудила находившихся в доме двоих взрослых и двоих своих детей, они успели эвакуироваться. Сама женщина пошла на второй этаж дома за документами, но выбраться из горевшего дома не смогла.