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17:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество на 125 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону

Мошенничество на сумму 125 тысяч рублей раскрыли полицейские в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Первомайского района донской столицы.

Как выяснили правоохранители, потерпевшая увидела в интернете объявление об изготовлении корпусной мебели.

Заинтересовавшись предложением, женщина перевела на счет якобы изготовителя мебели 125 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 34-летний ростовчанин.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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