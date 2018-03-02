Мошенничество на 125 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Первомайского района донской столицы.

Как выяснили правоохранители, потерпевшая увидела в интернете объявление об изготовлении корпусной мебели.

Заинтересовавшись предложением, женщина перевела на счет якобы изготовителя мебели 125 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 34-летний ростовчанин.