Мошенничество на 125 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону
Мошенничество на сумму 125 тысяч рублей раскрыли полицейские в
Мошенничество на сумму 125 тысяч рублей раскрыли полицейские в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Первомайского района донской столицы.
Как выяснили правоохранители, потерпевшая увидела в интернете объявление об изготовлении корпусной мебели.
Заинтересовавшись предложением, женщина перевела на счет якобы изготовителя мебели 125 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
В ходе
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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