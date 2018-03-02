Рейсовый автобус попал в ДТП в Прикамье, один человек погиб
Пермь. 2 марта.
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Пермь. 2 марта.
Со стороны Перми в направлении Чусового двигался автомобиль «Тойота Камри», за рулем был пермяк 1979 г. р. По предварительной информации, на 66 км трассы водитель выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус.
Водитель «Тойоты» погиб. Пассажиры автобуса не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка.
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