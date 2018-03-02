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15:24 (мск), источник: Интерфакс

Рейсовый автобус попал в ДТП в Прикамье, один человек погиб

Пермь. 2 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и «легковушки» на автодороге Полазна — Чусовой в Пермском крае унесло жизнь одного человека утром в пятницу, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону.

Со стороны Перми в направлении Чусового двигался автомобиль «Тойота Камри», за рулем был пермяк 1979 г. р. По предварительной информации, на 66 км трассы водитель выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус.

Водитель «Тойоты» погиб. Пассажиры автобуса не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.

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