В Башкирии возбуждено второе дело о ДТП с девятью погибшими

— По версии следствия, водитель грузовика допустил занос прицепа из-за того, что на дороге отсутствовала противогололедная обработки наледи. Это и повлекло столкновение большегруза со встречным пассажирским микроавтобусом, следовавшем из Уфы в Усть-Катав. Следователями изъята документация, а также допрошены сотрудники организации, обслуживающей дорогу, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.