В Башкирии возбуждено второе дело о ДТП с девятью погибшими

— По версии следствия, водитель грузовика допустил занос прицепа из-за того, что на дороге отсутствовала противогололедная обработки наледи. Это и повлекло столкновение большегруза со встречным пассажирским микроавтобусом, следовавшем из Уфы в Усть-Катав. Следователями изъята документация, а также допрошены сотрудники организации, обслуживающей дорогу, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело против водителя грузовика MAN, допустившего столкновение. Мужчина взят под стражу.
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