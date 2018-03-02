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15:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии возбуждено второе дело о ДТП с девятью погибшими

Следственный комитет по Башкирии возбудил еще одно уголовное дело по факту ДТП с девятью погибшими, произошедшего 27 февраля на трассе М5 в Иглинском районе. На этот раз под обвинение попали дорожные службы.

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— По версии следствия, водитель грузовика допустил занос прицепа из-за того, что на дороге отсутствовала противогололедная обработки наледи. Это и повлекло столкновение большегруза со встречным пассажирским микроавтобусом, следовавшем из Уфы в Усть-Катав. Следователями изъята документация, а также допрошены сотрудники организации, обслуживающей дорогу, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело против водителя грузовика MAN, допустившего столкновение. Мужчина взят под стражу.

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