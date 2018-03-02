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16:31 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане лжесотрудник прокуратуры выманивал деньги у директора клиники

В Альметьевске мужчина, представившись сотрудником прокуратуры, выманивал деньги у директора одной из стоматологических клиник города, сообщает МВД РТ.

Источник: Prokazan.ru

Лжесотрудник прокуратуры позвонил в клинику и сообщил, что проводит проверку по жалобе пациентки. Однако ее фамилию мужчина отказался назвать, сказав, что все обстоятельства расскажет при личной встрече.

 — Когда 64-летняя директор клиники направлялась в прокуратуру, ей вновь позвонил тот же мужчина и попросил купить по дороге коробку конфет и бутылку вина — якобы для внезапно прибывших проверяющих из Москвы. Деньги обещал отдать при встрече. Но уже через несколько минут незнакомец отменил первоначальный заказ, объяснив, что спиртное уже куплено, но перед ним стоит другая задача — пополнить телефонные счета ревизоров, — рассказали в ведомстве.

Тогда женщина перевела 12 тысяч рублей по указанным номерам. Но мошенник на этом не остановился. Он попытался выманить у потерпевшей еще несколько тысяч рублей. После этого женщина заподозрила что-то неладное и позвонила в районную прокуратуру. Убедившись, что ее обманули, она написала заявление в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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