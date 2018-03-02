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15:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Воронежской области насмерть забил соседа деревянной киянкой

Мужчина заподозрил знакомого в краже.

В конце февраля 39-летний мужчина из Борисоглебского района на несколько дней уехал из дома. Когда он вернулся, то увидел, что кто-то побывал в гостях: отсутствовала бытовая техника. Хозяин дома легко предположил, кто мог стоять за кражей — село было не такое уж большое, все друг друга знали. В полицию обращаться не стал, решил разобраться своими силами.

Мужчина прошел к дому 54-летнего соседа, дождался его у порога, а потом схватил деревянную киянку и несколько раз ударил. Пострадавший скончался, а злоумышленник скрылся.

Отыскать его помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали, его будут судить по статье «Убийство». Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

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