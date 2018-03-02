Житель Воронежской области насмерть забил соседа деревянной киянкой
Мужчина заподозрил знакомого в краже.
Мужчина заподозрил знакомого в краже.
В конце февраля 39-летний мужчина из Борисоглебского района на несколько дней уехал из дома. Когда он вернулся, то увидел, что
Мужчина прошел к дому 54-летнего соседа, дождался его у порога, а потом схватил деревянную киянку и несколько раз ударил. Пострадавший скончался, а злоумышленник скрылся.
Отыскать его помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали, его будут судить по статье «Убийство». Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.
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