Житель Воронежской области насмерть забил соседа деревянной киянкой

В конце февраля 39-летний мужчина из Борисоглебского района на несколько дней уехал из дома. Когда он вернулся, то увидел, что кто-то побывал в гостях: отсутствовала бытовая техника. Хозяин дома легко предположил, кто мог стоять за кражей — село было не такое уж большое, все друг друга знали. В полицию обращаться не стал, решил разобраться своими силами.