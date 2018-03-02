Обвиняемый в мошенничестве депутат Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Михаил Громов взят под стражу
По данным объединенной
По данным объединенной
Сообщается, что депутат Михаил Громов и еще несколько лиц придумали план по приобретению в частную собственность здания автостанции и земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, для возведения торгового центра и получения от него постоянного дохода в дальнейшем. Предполагалось добиться заключения договора на реконструкцию автостанции, но по факту ее не производить, подделать проектную документацию, внести недостоверные сведения в официальные документы, построить на данном участке торговый центр, а позднее выкупить по максимально низкой цене.
В результате преступных действий депутата Громова и группы лиц муниципальному образованию причинен ущерб в размере не менее 26,6 млн. рублей. Эта сумма включает в себя недополученную разницу с кадастровой стоимостью земельного участка и рыночной стоимости здания автостанции. .
Таким образом, депутат Громов и его сообщник обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.
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