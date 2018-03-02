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16:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Обвиняемый в мошенничестве депутат Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Михаил Громов взят под стражу

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, постановлением суда обвиняемому Михаилу Громову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период расследования преступления: с дня фактического задержания 18 февраля по 25 апреля.

Источник: Reuters

Сообщается, что депутат Михаил Громов и еще несколько лиц придумали план по приобретению в частную собственность здания автостанции и земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, для возведения торгового центра и получения от него постоянного дохода в дальнейшем. Предполагалось добиться заключения договора на реконструкцию автостанции, но по факту ее не производить, подделать проектную документацию, внести недостоверные сведения в официальные документы, построить на данном участке торговый центр, а позднее выкупить по максимально низкой цене.

В результате преступных действий депутата Громова и группы лиц муниципальному образованию причинен ущерб в размере не менее 26,6 млн. рублей. Эта сумма включает в себя недополученную разницу с кадастровой стоимостью земельного участка и рыночной стоимости здания автостанции. .

Таким образом, депутат Громов и его сообщник обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.

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