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15:31 (мск), источник: Prokazan.ru

В СКР назвали причину обысков в Республиканской офтальмологической больнице

В Следственном комитете России прокомментировали обыски в Республиканской офтальмологической больнице в Казани, они связаны с мошенничеством при использовании денег из фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Prokazan.ru

Предварительно, сотрудники больницы незаконно получили из фонда обязательного медицинского страхования более 4 млн рублей.

 — С января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница министерства здравоохранения Республики Татарстан» незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты с обратившимися за медицинской помощью по программе государственных гарантий гражданами на сумму 8,72 млн рублей, — отметили следователи.

После в фонд медицинского страхования были отправлены подложные счета-реестры, а затем через страховые медицинские компании была возмещена стоимость услуг по лечению катаракты, включая более 4 млн рублей.

По данным фактам возбудили дело по статьям «мошенничество», «превышение служебных полномочий» и «служебный подлог».

Напомним, в четверг и пятницу прошли обыски в Республиканской клинической офтальмологической больнице и в доме у главного врача больницы Айдара Амирова. Утром Айдар Амиров «собрал весь персонал медучреждения и объявил, что на него заведено уголовное дело».

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