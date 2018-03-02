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16:16 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани трое парней грабили мечети и искусали полицейского

В Казани трое парней грабили мечети и искусали полицейского, сообщает прокуратура РТ.

Все произошло еще весной прошлого года. Злоумышленники проникли в казанскую мечеть «Иман Нуры» и похитили велосипеды, которые принадлежали прихожанам. Также они взломали ящик для пожертвований и забрали оттуда более 2 тысяч рублей. В тот же период злоумышленники тайно похитили 5 тыс. рублей из мечети в деревне Большая Елга Рыбно-Слободского района.

 — В июне 2017 года молодых людей задержали. Находясь в отделе полиции, один из задержанных укусил полицейского за руку, — добавили в ведомстве.

Свою вину молодые люди признали. Таким образом, несовершеннолетнему ранее судимому злоумышленнику суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Двое его друзей отделались условными сроками заключения, 1,5 и 2 года соответственно.

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