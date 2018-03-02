В Казани трое парней грабили мечети и искусали полицейского

Все произошло еще весной прошлого года. Злоумышленники проникли в казанскую мечеть «Иман Нуры» и похитили велосипеды, которые принадлежали прихожанам. Также они взломали ящик для пожертвований и забрали оттуда более 2 тысяч рублей. В тот же период злоумышленники тайно похитили 5 тыс. рублей из мечети в деревне Большая Елга Рыбно-Слободского района.