В Симферополе из-за поломки лифта погибли женщина и ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. В многоэтажном доме в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. В многоэтажном доме в Симферополе
«Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города.
Подробности трагедии выясняются.
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