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15:47 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе из-за поломки лифта погибли женщина и ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. В многоэтажном доме в Симферополе из-за поломки лифта погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города. Из-за поломки лифта погибла женщина и маленький ребенок», — отметил он.

Подробности трагедии выясняются.

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