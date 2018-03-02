На Кубани после смертельного ДТП с автобусом возбудили уголовное дело
В аварии погибли два человека и еще четыре серьезно пострадали.
В аварии погибли два человека и еще четыре серьезно пострадали.
Напомним, массовая авария случилась в Темрюкском районе. Водитель автобуса Scania ехал в сторону Темрюка, решил пойти на обгон и вылетел на встречку, после чего врезался сначала в пассажирскую «Газель», а потом в автомобиль Chery.
Водитель иномарки и пассажир «Газели» погибли на месте. По уточненной информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель «Газели» и три его пассажира госпитализированы. Сейчас они находятся в больнице.
66-летний водитель автобуса получил легкие травмы. Его допрашивают следователи.
— Правоохранители возбудили уголовное дело за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказали в
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