Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США призывают РФ «повесить камень на шею и утопиться» — политолог
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
Марина Александрова рассказала о конфликтах с 2-летней дочерью
"Круг сужается": новости по делу Крушельницкого
Тина Канделаки ждет весну в яркой шубе
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Раненый сотрудник Росгвардии застрелил алтайского пенсионера
СМИ: Путин назвал главного врага России
Лолита прогулялась босиком по снегу
Помешанный на пластических операциях «живой Кен» нашел «Барби»
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Молодая британка бодрствует всего по три часа в сутки
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани после смертельного ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

В аварии погибли два человека и еще четыре серьезно пострадали.

Напомним, массовая авария случилась в Темрюкском районе. Водитель автобуса Scania ехал в сторону Темрюка, решил пойти на обгон и вылетел на встречку, после чего врезался сначала в пассажирскую «Газель», а потом в автомобиль Chery.

Водитель иномарки и пассажир «Газели» погибли на месте. По уточненной информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель «Газели» и три его пассажира госпитализированы. Сейчас они находятся в больнице.

66-летний водитель автобуса получил легкие травмы. Его допрашивают следователи.

— Правоохранители возбудили уголовное дело за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Володин возьмет под личный контроль ситуацию с приставаниями Слуцкого
Путин расстроил американских военных
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким Кардашьян
Ученый снял на видео 90-метровую дыру в антарктическом льду
Слабоумие или отвага: как жители Владивостока встретили весну
Lacoste сменил логотип с крокодилом на морскую свинью
Ученые нашли в вечной мерзлоте новую угрозу человечеству
Акционеры совхоза имени Ленина выиграли суд у Грудинина
Спорт
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина Главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь