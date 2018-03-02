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16:26 (мск), источник: РИА Новости

Мужчина, пристегивавший свою мать цепью, предстанет перед судом в Асбесте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Мужчина, пристегивавший свою мать цепью, предстанет перед судом в городе Асбест Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, в период с конца декабря 2015 года по 10 февраля 2018 года мужчина 1954 года рождения, находясь в квартире своей престарелой матери 1932 года рождения, против ее воли неоднократно пристегивал женщину за ногу металлической цепью к межкомнатной двери.

«Тем самым обвиняемый лишил потерпевшую возможности свободно передвигаться, определять место своего пребывания по своему усмотрению и общаться с другими людьми. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что в силу своего состояния здоровья его престарелая мать может причинить вред своему здоровью и жизни, поэтому таким способом он хотел ее обезопасить», — отмечает прокуратура.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статье УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Асбестовский городской суд», — говорится в сообщении.

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