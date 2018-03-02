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15:44 (мск), источник: Om1.ru

Омич купил мягкую игрушку за игрушечные деньги

Теперь его разыскивает полиция.

В дежурную часть отдела полиции № 4 обратилась продавец цветочного магазина, расположенного на пр. Маркса, с заявлением о краже денег.

Прибывшим на вызов стражам порядка женщина рассказала, что в магазин зашел мужчина и выбрал мягкую игрушку. Он расплатился за товар пятитысячной купюрой. Пока продавец искала сдачу, злоумышленник подменил настоящие деньги бумажкой из «Банка приколов». После чего он забрал 4700 рублей сдачи и ушел. Только через некоторое время продавец обнаружила обман.

В настоящее время «покупатель» находится в розыске. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают свидетелей и очевидцев, проверяют наличие камер видеонаблюдения на соседних зданиях. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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