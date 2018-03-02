Омич купил мягкую игрушку за игрушечные деньги
Теперь его разыскивает полиция.
Теперь его разыскивает полиция.
В дежурную часть отдела полиции № 4 обратилась продавец цветочного магазина, расположенного на пр. Маркса, с заявлением о краже денег.
Прибывшим на вызов стражам порядка женщина рассказала, что в магазин зашел мужчина и выбрал мягкую игрушку. Он расплатился за товар пятитысячной купюрой. Пока продавец искала сдачу, злоумышленник подменил настоящие деньги бумажкой из «Банка приколов». После чего он забрал 4700 рублей сдачи и ушел. Только через некоторое время продавец обнаружила обман.
В настоящее время «покупатель» находится в розыске. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают свидетелей и очевидцев, проверяют наличие камер видеонаблюдения на соседних зданиях. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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