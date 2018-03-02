Омич купил мягкую игрушку за игрушечные деньги

Прибывшим на вызов стражам порядка женщина рассказала, что в магазин зашел мужчина и выбрал мягкую игрушку. Он расплатился за товар пятитысячной купюрой. Пока продавец искала сдачу, злоумышленник подменил настоящие деньги бумажкой из «Банка приколов». После чего он забрал 4700 рублей сдачи и ушел. Только через некоторое время продавец обнаружила обман.