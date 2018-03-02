В Уфе лже-газовик развел пенсионерку на 150 тысяч рублей

Ничего не подозревающая пенсионерка завела лже-газовщика в свою квартиру. Быстро глянув на плиту, аферист заявил, что она слишком грязная и ее нужно вымыть, а сам отправился в комнату, якобы заполнять документы.
В течение 20 минут, пока женщина занималась своими делами на кухне, мошенник шарил по квартире в поисках денег и ценных вещей. Затем, еще раз осмотрев плиту, он заявил, что все в порядке и поспешил скрыться.
Когда же пенсионерка зашла в спальню, то увидела, что вещи лежат не на своих местах, а из сумки пропали 150 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась в полицию.
— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража», — заявили в пресс-службе МВД. — Преступника разыскивают.
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