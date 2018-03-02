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16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе лже-газовик развел пенсионерку на 150 тысяч рублей

На днях в Уфе пенсионерка возвращалась домой с магазина. К ней подошел незнакомец, который представился сотрудником газовой службы и предложил проследовать к ней домой для проверки исправности газовой плиты.

Ничего не подозревающая пенсионерка завела лже-газовщика в свою квартиру. Быстро глянув на плиту, аферист заявил, что она слишком грязная и ее нужно вымыть, а сам отправился в комнату, якобы заполнять документы.

В течение 20 минут, пока женщина занималась своими делами на кухне, мошенник шарил по квартире в поисках денег и ценных вещей. Затем, еще раз осмотрев плиту, он заявил, что все в порядке и поспешил скрыться.

Когда же пенсионерка зашла в спальню, то увидела, что вещи лежат не на своих местах, а из сумки пропали 150 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась в полицию.

— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража», — заявили в пресс-службе МВД. — Преступника разыскивают.

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