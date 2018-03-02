Сотрудник стрелковой команды погиб под колесами поезда в Бугульме

Инцидент произошел около полуночи на станции Бугульма. Боец стрелковой команды № 2 сопровождал грузовой поезд от станции Дема до Бугульмы. Сдав свой пост другому сотруднику, мужчина отправился в комнату отдыха. В какой-то момент он решил сократить путь и пролезть под вагонами. В тот момент, когда стрелок находился под составом, поезд начал движение. От полученный травм мужчина скончался. Погибший был жителем Республики Башкортостан.