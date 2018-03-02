Сотрудник стрелковой команды погиб под колесами поезда в Бугульме
(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Сотрудник стрелковой команды погиб под колесами поезда в Бугульме, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Сотрудник стрелковой команды погиб под колесами поезда в Бугульме, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел около полуночи на станции Бугульма. Боец стрелковой команды № 2 сопровождал грузовой поезд от станции Дема до Бугульмы. Сдав свой пост другому сотруднику, мужчина отправился в комнату отдыха. В
По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.
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