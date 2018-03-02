Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США призывают РФ «повесить камень на шею и утопиться» — политолог
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Пара четыре года содержала детей в коробке на мусорной свалке
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Валерия в леопардовом кардигане записала новую песню
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Раненый сотрудник Росгвардии застрелил алтайского пенсионера
СМИ: Путин назвал главного врага России
Тина Канделаки ждет весну в яркой шубе
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Названы простые способы улучшить память
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
15:52 (мск), источник: Volga News

На ул. Авроры в Самаре прорвало крупный трубопровод холодного водоснабжения

В пятницу, 2 марта, в 14:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отключении потребителей из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм на глубине 2,5 м у дома № 63 по ул. Авроры в Советском районе Самары.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас ремонтные работы ведут сотрудники ООО «СКС». На месте утечки согласовывают проведение земляных работ.

Оповещением населения занимаются управляющие компании.

Для сбора информации и уточнения обстановки к месту направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, сообщают в областном ГУ МЧС России.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вадим Кужилин вышел на свободу и снял арест со своей недвижимости
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким Кардашьян
Ученый снял на видео 90-метровую дыру в антарктическом льду
Слабоумие или отвага: как жители Владивостока встретили весну
Lacoste сменил логотип с крокодилом на морскую свинью
Ученые нашли в вечной мерзлоте новую угрозу человечеству
Акционеры совхоза имени Ленина выиграли суд у Грудинина
Спорт
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина Главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь