На ул. Авроры в Самаре прорвало крупный трубопровод холодного водоснабжения

В пятницу, 2 марта, в 14:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отключении потребителей из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм на глубине 2,5 м у дома № 63 по ул. Авроры в Советском районе Самары.