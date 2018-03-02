На ул. Авроры в Самаре прорвало крупный трубопровод холодного водоснабжения
В пятницу, 2 марта, в 14:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отключении потребителей
В пятницу, 2 марта, в 14:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отключении потребителей
Сейчас ремонтные работы ведут сотрудники ООО «СКС». На месте утечки согласовывают проведение земляных работ.
Оповещением населения занимаются управляющие компании.
Для сбора информации и уточнения обстановки к месту направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, сообщают в областном ГУ МЧС России.
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