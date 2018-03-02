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15:41 (мск), источник: Sputnik.md

Спецоперация на севере Молдовы: потребовалась помощь батальона Scorpion

Помощь сотрудников спецбатальона «Scorpion» понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Двое мужчин из Сорокского района задержаны по подозрению в продаже наркотиков. Для поимки предполагаемых преступников понадобилась помощь сотрудников спецбатальона «Scorpion» департамента войск карабинеров. Видео задержания размещено на официальном сайте полиции.

В пресс-службе полиции сообщили, что мужчин поймали с поличным в момент продажи наркотиков. В ходе обысков, проведенных по месту жительства задержанных, представители правоохранительных органов нашли и изъяли 200 граммов гашиша, деньги, оружие и мобильные телефоны. Общая стоимость конфискованных наркотиков составила 10 тысяч леев (600 долларов).

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в возрасте 38 и 46 лет задержаны на 30 суток. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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