Спецоперация на севере Молдовы: потребовалась помощь батальона Scorpion
Помощь сотрудников спецбатальона «Scorpion» понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.
Помощь сотрудников спецбатальона «Scorpion» понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.
КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Двое мужчин из Сорокского района задержаны по подозрению в продаже наркотиков. Для поимки предполагаемых преступников понадобилась помощь сотрудников спецбатальона «Scorpion» департамента войск карабинеров. Видео задержания размещено на официальном сайте полиции.
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По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в возрасте 38 и 46 лет задержаны на 30 суток. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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