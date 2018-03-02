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15:42 (мск), источник: Tengrinews

Территорию возле суда оцепили в Алматы

В Алматы оцеплена территория возле Алмалинского районного суда, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

На месте работают сотрудники полиции.

«Оцепление по Ади Шарипова, между Толе би и Богенбай батыра. Людей не пускают. Машины разворачивают», — сообщил корреспондент программы.

Прокомментировать случившееся в полиции обещали позднее.

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