Территорию возле суда оцепили в Алматы
В Алматы оцеплена территория возле Алмалинского районного суда, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
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В Алматы оцеплена территория возле Алмалинского районного суда, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
На месте работают сотрудники полиции.
«Оцепление по Ади Шарипова, между Толе би и Богенбай батыра. Людей не пускают. Машины разворачивают», — сообщил корреспондент программы.
Прокомментировать случившееся в полиции обещали позднее.
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