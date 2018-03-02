Строители спасли детей из горящей квартиры в Астане
В BI Group рассказали подробности пожара в ЖК Nova City в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В BI Group рассказали подробности пожара в ЖК Nova City в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Наши строители сегодня спасли жителей Nova City. В доме на седьмом этаже Nova City 2 загорелась квартира. Пожар произошел
Также отмечается, что еще до приезда спасателей
«Ребята возводят соседние очереди ЖК. Они возвращались с обеда и первыми увидели пожар. Перелезли через ограждение. Потом одни парни сорвали с паркинга баннеры, сделали импровизированный батут, другие полезли наверх. Троих малышей ребята передали из горящей квартиры в окна этажом ниже. Двух женщин из горящей квартиры вытащили пожарные — они подогнали вышку. Все пятеро спасенных живы и целы. За их состоянием здоровья сейчас наблюдают врачи», — сообщили в BI Group.
Кроме того, в компании рассказали об участниках операции по спасению детей.
«Эти храбрые парни работают на наших партнеров-субподрядчиков: “Мерей Астана НС”, “Ваши Окна” и “Строй Опт”. Вот имена героев: Руслан Беликов, Акылбек Жакаимымов, Адильбек Дагыстан. Позже покажем интервью со смелыми строителями-спасателями», — отмечается в сообщении. Один из участников спасения детей из горящей квартиры рассказал корреспонденту, как произошел инцидент.
«Я сидел дома, собирался на работу. Зашел в туалет и увидел густой черный дым, который пошел из вентиляции», — рассказал житель соседней квартиры.
«Горела квартира на седьмом этаже. Там две женщины находились и трое детей. Мы снизу страховку натянули, если вдруг дети упадут, а они передавали детей на балкон снизу. Сейчас их скорая увезла», — рассказал другой мужчина.
Сейчас пожар уже потушен, жильцы дома занимаются подсчетом ущерба.
Напомним, видео с места пожара начали распространять сегодня днем. На кадрах видеозаписи очевидцы запечатлели, как с горящего балкона квартиры люди спускали детей на балкон квартиры снизу.
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