Фото с места гибели людей в сорвавшемся лифте в Симферополе

Фото с места гибели людей в сорвавшемся лифте в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе на улице Балаклавской, 81 сорвался лифт. В результате погибли женщина и маленький ребенок. В настоящее время прокуратура Крыма проводит проверку обстоятельств поломки лифта.