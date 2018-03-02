Фото с места гибели людей в сорвавшемся лифте в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе на улице Балаклавской, 81 сорвался лифт. В результате погибли женщина и маленький ребенок. В настоящее время прокуратура Крыма проводит проверку обстоятельств поломки лифта.
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