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16:37 (мск), источник: РИА Крым

Фото с места гибели людей в сорвавшемся лифте в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе на улице Балаклавской, 81 сорвался лифт. В результате погибли женщина и маленький ребенок. В настоящее время прокуратура Крыма проводит проверку обстоятельств поломки лифта.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, городские власти примут решение о выплате компенсации родственникам погибших женщины и ребенка.

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