В Воронежской области виновница гибели в ДТП мотоциклиста отделалась условным сроком

В Павловске суд вынес приговор 42-летней автомобилистке, по вине которой погиб человек. В наказание за смертельная аварию с мотоциклом женщине назначили 2 года условного срока и на 2 года лишили права управлять машиной. Об этом сообщили в суде 1 марта, приговор вступил в законную силу.

Авария случилась 15 июля 2017 года на 679 км трассы М4 «Дон». Автоледи выезжала с второстепенной дороги на главную от села Большая Казинка и не уступила дорогу мотоциклу BMW. Им управлял 35-летний житель Кировской области, который вместе с пассажиркой ехал со стороны Москвы в сторону Ростова. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия сразу после ДТП. Его 25-летняя пассажирка попала в Павловскую ЦРБ. По итогам лечения эксперты квалифицировали травмы девушки как тяжкий вред здоровью.