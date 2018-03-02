В Воронежской области виновница гибели в ДТП мотоциклиста отделалась условным сроком
Пассажирка мотоцикла попала в больницу. По итогам лечения эксперты квалифицировали травмы девушки как тяжкий вред здоровью.
Пассажирка мотоцикла попала в больницу. По итогам лечения эксперты квалифицировали травмы девушки как тяжкий вред здоровью.
В Павловске суд вынес приговор 42-летней автомобилистке, по вине которой погиб человек. В наказание за смертельная аварию с мотоциклом женщине назначили 2 года условного срока и на 2 года лишили права управлять машиной. Об этом сообщили в суде 1 марта, приговор вступил в законную силу.
Авария случилась 15 июля 2017 года на 679 км трассы М4 «Дон». Автоледи выезжала с второстепенной дороги на главную от села Большая Казинка и не уступила дорогу мотоциклу BMW. Им управлял 35-летний житель Кировской области, который вместе с пассажиркой ехал со стороны Москвы в сторону Ростова. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия сразу после ДТП. Его 25-летняя пассажирка попала в Павловскую ЦРБ. По итогам лечения эксперты квалифицировали травмы девушки как тяжкий вред здоровью.
Рассмотрев дело о смертельном ДТП, суд признал женщину виновной в преступлении. Однако посчитал, что она может исправляться без изоляции от общества. Ей назначили наказание, которое не было связано с лишением свободы.
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