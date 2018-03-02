Житель Сморгони ножом поставил жене клеймо на лоб и покончил с собой

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Житель Сморгони причинил многочисленные ранения бывшей супруге, а затем покончил с собой, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

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По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер мучения и истязания (ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса), Сморгонский райотдел СК возбудил дело.

Как установили следователи, 59-летний житель Сморгони утром 28 февраля причинил многочисленные телесные повреждения бывшей 58 летней супруге. Пара хоть и была в разводе, но проживала вместе. После того, как мужчина поранил жену, он покончил жизнь самоубийством.

«Предполагаемый мотив — длительные конфликтные отношения», — сказал Шершеневич.

Ранее СМИ сообщили шокирующие подробности этого конфликта. По свидетельствам очевидцев, окровавленная женщина выскочила босиком на снег. Как рассказывают жители Сморгони, мужчина бросился с ножом на бывшую жену, вырезал у нее на лбу нецензурное слово. После того, как женщине удалось убежать, он ударил ножом себя.

В областном УСК подчеркнули, что расследование дела продолжается, ведутся допросы родных, близких и знакомых бывших супругов, собираются характеристики. Сейчас проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских и криминалистических.