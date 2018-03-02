Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - СМИ
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
11 детских программ из 90-х, которых нам не хватает
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Валерия в леопардовом кардигане записала новую песню
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Раненый сотрудник Росгвардии застрелил алтайского пенсионера
СМИ: Путин назвал главного врага России
Лолита прогулялась босиком по снегу
Помешанный на пластических операциях «живой Кен» нашел «Барби»
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
СМИ: Украина подготовила "жесткий" ответ России
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
2 марта, источник: Sputnik.by

Житель Сморгони ножом поставил жене клеймо на лоб и покончил с собой

Уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер мучения и истязания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Житель Сморгони причинил многочисленные ранения бывшей супруге, а затем покончил с собой, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Читайте также
В Гомеле угнали Mercedes с госномером 7777, и спустя 10 часов нашли

По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер мучения и истязания (ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса), Сморгонский райотдел СК возбудил дело.

Как установили следователи, 59-летний житель Сморгони утром 28 февраля причинил многочисленные телесные повреждения бывшей 58 летней супруге. Пара хоть и была в разводе, но проживала вместе. После того, как мужчина поранил жену, он покончил жизнь самоубийством.

«Предполагаемый мотив — длительные конфликтные отношения», — сказал Шершеневич.

Ранее СМИ сообщили шокирующие подробности этого конфликта. По свидетельствам очевидцев, окровавленная женщина выскочила босиком на снег. Как рассказывают жители Сморгони, мужчина бросился с ножом на бывшую жену, вырезал у нее на лбу нецензурное слово. После того, как женщине удалось убежать, он ударил ножом себя.

В областном УСК подчеркнули, что расследование дела продолжается, ведутся допросы родных, близких и знакомых бывших супругов, собираются характеристики. Сейчас проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских и криминалистических.

Эксперты оценили полученные женщиной телесные повреждения как тяжкие. В настоящее время она находится в больнице.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Мать стонала, пока сын тащил ее к озеру: подробности громкого дела в Вороново
Леннон, Лукашенко и котики: что покажет белорусам Никас Сафронов
Путин потребовал от США доказательства вмешательства в выборы
Призеры Олимпиады-2018 начали продавать подаренные автомобили
Польша потребовала от Германии $850 млрд
Схватка медведя с тигром попала на видео
Поклонская придумала названия для новейших ракет России
Ученые нашли в вечной мерзлоте новую угрозу человечеству
ЦИК сделал замечание ведущему Первого канала после жалобы Собчак
Спорт
ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» начинают весеннюю часть ЧР Первые после зимнего перерыва матчи премьер-лиги проведут претенденты на медали, которые примут команды из нижней части таблицы
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь