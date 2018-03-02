Банкомат взломали в Алматы: пострадал охранник
В Алматы ограбили уличный банкомат АО «Нурбанк», передает Tengrinews.kz.
В Алматы ограбили уличный банкомат АО «Нурбанк», передает Tengrinews.kz.
Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. Инцидент произошел в ночь на 2 марта в одном из торговых домов в микрорайоне Тастак.
Неизвестные ограбили уличный банкомат. В результате ограбления пострадал охранник торгового дома. Сумма ущерба устанавливается. По факту грабежа проводится досудебное расследование. Инцидент прокомментировали в
«Охранник не является сотрудником Нурбанка, он относится к торговому дому. Отделение банка ограблено не было, преступники взломали уличный банкомат. Сумму ущерба озвучить не можем пока ведется расследование», — сообщила
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