Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках
Названы простые способы улучшить память
Как правильно пить витамины (и нужны ли они ребенку весной)
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Раненый сотрудник Росгвардии застрелил алтайского пенсионера
СМИ: Путин назвал главного врага России
Лолита прогулялась босиком по снегу
Помешанный на пластических операциях «живой Кен» нашел «Барби»
Порошенко возмущен поведением "Газпрома" – СМИ
СМИ: Украина подготовила "жесткий" ответ России
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
17:47 (мск), источник: Tengrinews

Банкомат взломали в Алматы: пострадал охранник

В Алматы ограбили уличный банкомат АО «Нурбанк», передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. Инцидент произошел в ночь на 2 марта в одном из торговых домов в микрорайоне Тастак.

Читайте также
Территорию возле суда оцепили в Алматы

Неизвестные ограбили уличный банкомат. В результате ограбления пострадал охранник торгового дома. Сумма ущерба устанавливается. По факту грабежа проводится досудебное расследование. Инцидент прокомментировали в пресс-службе АО «Нурбанк».

«Охранник не является сотрудником Нурбанка, он относится к торговому дому. Отделение банка ограблено не было, преступники взломали уличный банкомат. Сумму ущерба озвучить не можем пока ведется расследование», — сообщила пресс-секретарь АО «Нурбанк» Айгуль Касенова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Турецкая модель обнародовала приватную переписку с Роналду
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким Кардашьян
Ученый снял на видео 90-метровую дыру в антарктическом льду
Lacoste сменил логотип с крокодилом на морскую свинью
Меркель и Трамп обеспокоены заявлениями Путина о новом оружии
Ученые нашли в вечной мерзлоте новую угрозу человечеству
Акционеры совхоза имени Ленина выиграли суд у Грудинина
Спорт
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина Главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь