В Янтарном неизвестные разобрали забор, чтобы проехать на пляж

Судя по снимку, водители подъехали к забору, срезали часть сетки, проехали и снова закрепили ее, рассчитывая остаться незамеченными. Однако не учли, что на снегу остались свежие следы колес.

Чуть позже на пляже были замечены внедорожники с прицепами для лодок.