В Янтарном неизвестные разобрали забор, чтобы проехать на пляж
В Янтарном неизвестные разобрали забор, чтобы проехать на пляж. Фото незаконного проникновения опубликовал глава Янтарного Алексей Заливатский.
В Янтарном неизвестные разобрали забор, чтобы проехать на пляж. Фото незаконного проникновения опубликовал глава Янтарного Алексей Заливатский.
Судя по снимку, водители подъехали к забору, срезали часть сетки, проехали и снова закрепили ее, рассчитывая остаться незамеченными. Однако не учли, что на снегу остались свежие следы колес.
Чуть позже на пляже были замечены внедорожники с прицепами для лодок.
Напомним, что январе на пляже Янтарного насчитали порядка 70 выехавших на пляж машин. Нарушителям пришлось заплатить штрафы — от 3 до 4,5 тысяч рублей.
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