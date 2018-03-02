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2 марта, источник: 36on.ru

В Воронеже загорелась строящаяся церковь

В Воронеже утром в пятницу произошел пожар в здании строящегося храма по адресу улица Тепличная, 22-а.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 10 часов 5 минут. На вызов были направлены четыре пожарных расчета.

Прибывшие на место спасатели установили, что горение происходит в подсобном помещении двухэтажной постройки. Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы ликвидировать возгорание — в 10.26 пожар был потушен.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщают, что в результате происшествия в помещении площадью 3×4 метра оказались повреждены огнем обшивка стен и мебель. Информации о пострадавших не поступало. Причину происшествия предстоит установить правоохранительным органам.

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