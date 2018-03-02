В Воронеже загорелась строящаяся церковь
В Воронеже утром в пятницу произошел пожар в здании строящегося храма по адресу улица Тепличная, 22-а.
В Воронеже утром в пятницу произошел пожар в здании строящегося храма по адресу улица Тепличная, 22-а.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 10 часов 5 минут. На вызов были направлены четыре пожарных расчета.
Прибывшие на место спасатели установили, что горение происходит в подсобном помещении двухэтажной постройки. Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы ликвидировать возгорание — в 10.26 пожар был потушен.
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