В Самаре на парковке супермаркета «Миндаль» полыхала иномарка

Машина была полностью объята пламенем, а черный столб дыма был виден издалека. Из-за опасности взрыва посетителей магазина выводили через запасной выход. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, но к этому времени иномарка выгорела дотла. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.