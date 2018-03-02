В Самаре на парковке супермаркета «Миндаль» полыхала иномарка
В пятницу днем, 2 марта, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. На парковке супермаркета «Миндаль», расположенного на Московском шоссе, вспыхнул автомобиль Citroen. Об этом ProGorodSamara.ru сообщили очевидцы.
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