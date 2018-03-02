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2 марта, источник: Pro Город Самара

В Самаре на парковке супермаркета «Миндаль» полыхала иномарка

В пятницу днем, 2 марта, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. На парковке супермаркета «Миндаль», расположенного на Московском шоссе, вспыхнул автомобиль Citroen. Об этом ProGorodSamara.ru сообщили очевидцы.

Машина была полностью объята пламенем, а черный столб дыма был виден издалека. Из-за опасности взрыва посетителей магазина выводили через запасной выход. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, но к этому времени иномарка выгорела дотла. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

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