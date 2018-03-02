Внедорожник протаранил столб на остановке «Железнодорожная больница» в Нижнем Новгороде
Пробка растянулась почти до Пролетарской.
Пробка растянулась почти до Пролетарской.
Крупная авария произошла днем в пятницу, 2 марта 2018 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Возле дома № 16 по проспекту Ленина столкнулись внедорожник и «Лада Гранта». Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили очевидцы
— Джип после удара развернуло, и он врезался в столб прямо у остановки, чудом никого не сшиб, — рассказывают свидетели. — Но повреждения у обеих машин очень серьезные.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения и
Между тем,
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