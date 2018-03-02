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2 марта, источник: Комсомольская правда

Внедорожник протаранил столб на остановке «Железнодорожная больница» в Нижнем Новгороде

Пробка растянулась почти до Пролетарской.

Крупная авария произошла днем в пятницу, 2 марта 2018 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Возле дома № 16 по проспекту Ленина столкнулись внедорожник и «Лада Гранта». Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

— Джип после удара развернуло, и он врезался в столб прямо у остановки, чудом никого не сшиб, — рассказывают свидетели. — Но повреждения у обеих машин очень серьезные.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили, что все обстоятельства аварии пока уточняются. Нет на данный момент и точной информации о том, пострадал ли кто-то в ДТП.

Между тем, из-за аварии на проспекте Ленина уже скопилась грандиозная пробка — машины перегородили все полосы в направлении Комсомольской площади. Затор начинается от остановки «Адмирала Нахимова».

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