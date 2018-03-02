ДТП в Румынии с участием маршрутки из Молдовы: есть жертвы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в пятницу в румынском уезде Васлуй.

Инцидент зарегистрирован на европейской трассе 581 близ населенного пункта Тырзий, где столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами. Сообщается, что в маршрутке находились 10 человек.

Местные власти сообщили о смерти одного человека, который был в «легковушке». Там отметили, что из всех находящихся в микроавтобусе граждан никто не пострадал.