ДТП в Румынии с участием маршрутки из Молдовы: есть жертвы
Кошмарная авария в Румынии — лобовое столкновение «легковушки» и маршрутки с молдавскими регистрационными номерами: в результате ДТП погиб водитель автомобиля.
Кошмарная авария в Румынии — лобовое столкновение «легковушки» и маршрутки с молдавскими регистрационными номерами: в результате ДТП погиб водитель автомобиля.
КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в пятницу в румынском уезде Васлуй.
Инцидент зарегистрирован на европейской трассе 581 близ населенного пункта Тырзий, где столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами. Сообщается, что в маршрутке находились 10 человек.
Местные власти сообщили о смерти одного человека, который был в «легковушке». Там отметили, что из всех находящихся в микроавтобусе граждан никто не пострадал.
По сообщению румынских СМИ, в результате аварии пострадали три человека, которые находились в легковом автомобиле.
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