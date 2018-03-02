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2 марта, источник: Sputnik.md

ДТП в Румынии с участием маршрутки из Молдовы: есть жертвы

Кошмарная авария в Румынии — лобовое столкновение «легковушки» и маршрутки с молдавскими регистрационными номерами: в результате ДТП погиб водитель автомобиля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в пятницу в румынском уезде Васлуй.

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Инцидент зарегистрирован на европейской трассе 581 близ населенного пункта Тырзий, где столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами. Сообщается, что в маршрутке находились 10 человек.

Местные власти сообщили о смерти одного человека, который был в «легковушке». Там отметили, что из всех находящихся в микроавтобусе граждан никто не пострадал.

По сообщению румынских СМИ, в результате аварии пострадали три человека, которые находились в легковом автомобиле.

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 ДТП в Румынии с участием маршрутки из Молдовы: есть жертвы
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