На Куршском заливе спасли заблудившихся гонщиков на квадроцикле

Со слов обратившегося, его сын вместе с друзьями отправился на Куршский залив, где они катались по льду на квадроцикле. С наступлением сумерек отдыхающие заблудились, затем у них кончилось топливо. Молодые люди все же успели связаться с родственниками и сообщить о случившемся, после чего их мобильные телефоны разрядились.