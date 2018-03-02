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17:48 (мск), источник: Вести - Калининград

На Куршском заливе спасли заблудившихся гонщиков на квадроцикле

На Куршском заливе спасли заблудившихся жителей региона. Как сообщили в центре обработки вызовов системы «112», звонок о пропавших молодых людях поступил в ночь с 1 на 2 марта.

Со слов обратившегося, его сын вместе с друзьями отправился на Куршский залив, где они катались по льду на квадроцикле. С наступлением сумерек отдыхающие заблудились, затем у них кончилось топливо. Молодые люди все же успели связаться с родственниками и сообщить о случившемся, после чего их мобильные телефоны разрядились.

В район места происшествия оперативно были направлены спасатели на катере на воздушной подушке, в результате пропавших удалось найти.

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