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2 марта, источник: Sputnik.by

Милиционеры вытащили из снега застрявший школьный автобус

С учетом холодной погоды в настоящее время в каждом милицейском автомобиле есть буксировочный трос, провода для «прикуривания» аккумулятора, валенки и термосы с горячим чаем.

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Сотрудники милиции в Октябрьском районе помогли вытащить из снега застрявший школьный автобус, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент произошел 2 марта: автобус, везущий детей в школу, забуксовал в снегу и застрял. Помогли водителю транспортного средства проезжавшие мимо начальник ОВД Октябрьского райисполкома и его подчиненный.

«Сотрудниками милиции на место происшествия была вызвана крупногабаритная техника и организована помощь», — сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что с учетом холодной погоды в настоящее время в каждом милицейском автомобиле есть буксировочный трос, провода для «прикуривания» аккумулятора, валенки и термосы с горячим чаем.

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