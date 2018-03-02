Милиционеры вытащили из снега застрявший школьный автобус

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Сотрудники милиции в Октябрьском районе помогли вытащить из снега застрявший школьный автобус, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент произошел 2 марта: автобус, везущий детей в школу, забуксовал в снегу и застрял. Помогли водителю транспортного средства проезжавшие мимо начальник ОВД Октябрьского райисполкома и его подчиненный.

«Сотрудниками милиции на место происшествия была вызвана крупногабаритная техника и организована помощь», — сказали в УВД.